Рифат Сабитов принял участие в заседание Комитета по информационной политике, технологиям и связи

Оно состоялось сегодня в Государственной Думе. В заседании также принял участие глава министерства цифрового развития страны Максут Шадаев. Об этом сообщается на сайте ГТРК «Самара»

Глава федерального ведомства подвел итоги работы министерства за год и рассказал о главных приоритетах на ближайшее время. В частности, о дальнейшем упрощении получения госуслуг в электронном виде. Как было отмечено, сейчас их насчитывается более двухсот. Еще одно направление – отказ от бумажных документов.

В числе приоритетов также развитие цифровой инфраструктуры, кибербезопасность и подготовка кадров. Сейчас IT-индустрия стала одной из самых востребованных. Ей нужны люди. Для привлечения специалистов уже действует льготная ипотека, отсрочка от армии. Компании пользуются налоговыми преференциями. Увеличивается количество профильных мест в ВУЗах. В школах вводится обучение цифровым специальностям. Организуются онлайн-курсы.



«25 тысяч человек в прошлом году воспользовались нашей мерой поддержки, поступили на онлайн-курсы обучения новым профессиям со скидкой 50 процентов. В этом смысле мы идем тоже по пути: если ты хочешь цифровую профессию получать, если заканчиваешь обучение, мы 50% компенсируем стоимости»

На заседании обсуждалась и проблематика СМИ. Члены комитета отметили работу ВГТРК, чьи ресурсы стараются осветить максимум событий, как на федеральном, так и региональном уровне. Кроме того, холдинг обеспечивает информационную площадку для всех парламентских партий.

Отвечая на вопрос одного из участников заседания, Председатель комиссии по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Общественной палаты России, заместитель генерального директор ВГТРК - руководитель регионального департамента Рифат Сабитов, в частности, предложил на экспертном уровне рассмотреть возможность внесения изменений в Федеральный Закон «О гарантии равенства парламентских партий при освещении их деятельности государственными теле и радио каналами».