Хирурги ресбольницы впервые выполнили инновационную операцию по лечению переломов костей таза

Это поможет избежать пациенту инвалидного кресла и встать на ноги на следующий день после операции. Подробности у Герел Кикеевой.

Слова благодарности принимает Всеволод Каленский, врач из Москвы. Он выступил консультантом на операции, проведенной его калмыцкими коллегами по новой методике, разработанной и внедренной в научно- исследовательском институте Скорой помощи им Склифосовского. Оперативное вмешательство потребовалось 20-летней девушке, получившей травму в ДТП несколько дней назад. Тогда, диагностировав перелом костей таза, врачи-травматологи Ресбольницы выполнили все необходимые экстренные мероприятия по стабилизации.

Второй этап предполагал – штифтование. Врачи и руководство медицинского учреждения решили обратиться к коллегам из НИИ им. Склифосовского. В данном случае, их современная разработка была очень кстати. О ней калмыцкие врачи были хорошо осведомлены. И вот, в назначенное время операция состоялась.

По словам руководителя проекта Ярослава Березкина, раньше подобные операции проводились открытым способом, делались большие разрезы, и вероятность задеть сосуд или нерв была высока. Отсюда и нагноение. А потом – мучительные месяцы реабилитации.

По мнению разработчиков проекта, это революция в отечественной медицине. И с этим, как утверждает руководитель головного медицинского учреждения республики Александр Калаев, трудно не согласиться.

Российский инновационный малоинвазийный метод - «остеосиноз лонных костей штифтом» перенимают врачи из Германии, Израиля, США и других стран. В России – многие регионы уже используют или взяли на вооружение. В Калмыкии – намерены применять новый метод на постоянной основе.