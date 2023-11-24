В Калмыкии бывший начальник Троицкого РЭС предстанет перед судом по обвинению в совершении коррупционных преступлений

Целинным межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Калмыкия завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего начальника Троицкого района электрических сетей филиала ПАО «МРСК Юга» - «Калмэнерго».

По версии следствия, обвиняемый в период с января 2020 года по март 2022 года будучи осведомленным, что животноводческие стоянки, принадлежащие его знакомым, отключены от линий энергоснабжения, злоупотребляя своими должностными полномочиями, не имея законных оснований, дал указания о подключении указанных животноводческих стоянок к линиям энергоснабжения.

Он же в период с января 2020 года по апрель 2022 года обманным путем похитил денежные средства жителя г. Элисты – потребителя электроэнергии. Во исполнении своего умысла он с использованием служебного положения, создал видимость учета показаний прибора учета и расчета суммы за потребленную электроэнергию, введя тем самым потребителя в заблуждение относительно законности своих действий. В результате преступных действий получил от потерпевшего денежные средства в размере 70 320 рублей, которые в кассу АО «Калмэнергосбыт» не внес и похитил, распорядившись по своему усмотрению.

В ходе следствия следователем для обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска и других имущественных взысканий наложен арест на денежные средства обвиняемого на сумму более 500 тысяч рублей. Также следователем с целью недопущения повторения подобных случаев в адрес ПАО «Россети Юг» направлено представление об устранении обстоятельств, способствующих совершению подобных преступлений, и их недопущению впредь.

Расследование завершено, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.