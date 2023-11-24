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27 ноября, 10:52
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Фестиваль тюльпанов Калмыкии вошел в пятерку лидеров во втором Всероссийском конкурсе в сфере этнографического туризма

Фестиваль тюльпанов Калмыкии вошел в пятерку лидеров во втором Всероссийском конкурсе в сфере этнографического туризма

Итоги подвели в Югре. Там были представлены 25 проектов из 73 заявок по шести номинациям. Среди них: лучшее этнографическое событие, лучший социальный проект в сфере этнографического туризма и другие. Организатор конкурса - Департамент промышленности Ханты-Мансийского автономного округа.

Напомним, фестиваль тюльпанов- это национальный праздник, направленный на сохранение и популяризацию культурных традиций.

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