Фестиваль тюльпанов Калмыкии вошел в пятерку лидеров во втором Всероссийском конкурсе в сфере этнографического туризма

Итоги подвели в Югре. Там были представлены 25 проектов из 73 заявок по шести номинациям. Среди них: лучшее этнографическое событие, лучший социальный проект в сфере этнографического туризма и другие. Организатор конкурса - Департамент промышленности Ханты-Мансийского автономного округа.

Напомним, фестиваль тюльпанов- это национальный праздник, направленный на сохранение и популяризацию культурных традиций.