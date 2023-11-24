Сегодня получить прививку против гриппа можно не только в городской поликлинике, но и в мобильных пунктах

Передвижной комплекс с утра работает в центре Элисты. Кстати, и в выходные дни была организована выездная вакцинация. Но людей, желающих сделать укол, было мало, говорят медики. При этом это единственный способ максимально снизить риск заражения. На сегодня в регионе привито более 98 000 человек.

По словам специалистов, в Калмыкии ситуация с сезонными инфекциями под контролем. Лабораторно подтвержденных случаев заболевания гриппом , как сообщили сегодня в Управлении Роспотребнадзора, не зарегистрировано. Однако, с учетом погодных условий, а также сезонного обострения гриппа в ряде регионов России, необходимы профилактические мероприятия.

На сегодня с диагнозом ОРВИ госпитализировано 37 человек. Среди них есть и дети. Из-за превышения порога заболеваемости в двух столичных школах закрыты 4 класса и две группы в одном из детских садов Элисты.