В Калмыкии бытовая ссора перешла в разряд уголовного дела.

Местная жительница поселка Большой Царын обратилась в дежурную часть полиции. Установлено, что в ходе ссоры с бывшим супругом мужчина нанес ей несколько ударов, при этом угрожал убийством. Пострадавшей назначена судебно-медицинская экспертиза, по результатам которой будет определена степень тяжести причиненного вреда здоровью.

Сотрудник органов дознания полиции поселка Большой Царын проводит комплекс мероприятий, по результатам которых будут приняты соответствующие процессуальные решения.