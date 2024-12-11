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13 декабря, 10:13
НовостиСобытиеКриминал

В Калмыкии бытовая ссора перешла в разряд уголовного дела.

В Калмыкии бытовая ссора перешла в разряд уголовного дела.

Местная жительница поселка Большой Царын обратилась в дежурную часть полиции. Установлено, что в ходе ссоры с бывшим супругом мужчина нанес ей несколько ударов, при этом угрожал убийством. Пострадавшей назначена судебно-медицинская экспертиза, по результатам которой будет определена степень тяжести причиненного вреда здоровью.

Сотрудник органов дознания полиции поселка Большой Царын проводит комплекс мероприятий, по результатам которых будут приняты соответствующие процессуальные решения.

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