Медики Калмыкии участвуют в международном конгрессе.

В эти дни в Москве проходит международный конгресс «Фтизиатрия сегодня и завтра: комплексный подход и инновационные решения», посвященный 100-летию со дня рождения академика РАН Михаила Перельмана.

В работе конгресса принимают участие главный внештатный фтизиатр минздрава РК Виктор Костиков, главный врач республиканского противотуберкулезного диспансера Павел Дорджиев и заместитель главного врача по организационно – методической работе Станислав Вяткин.

На конгрессе обсуждают исследования и разработки новых методов лечения туберкулеза и социально значимых заболеваний, возможности использования искусственного интеллекта в практике, а также инновационные технологии выявления инфекционных заболеваний и другие, не менее важные темы.

- "Конгресс проходит на высоком уровне. Такие мероприятия необходимы, так как туберкулёз остаётся одним из самых опасных инфекционных заболеваний. Нам важно было разобрать современный подход в диагностике, лечении и профилактике туберкулеза у взрослых и детей в соответствии с новыми клиническими рекомендациями», - делится впечатлениями главный врач противотуберкулезного диспансера Павел Дорджиев.

Фото: Минздрав Калмыкии