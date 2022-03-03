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2 апреля, 16:01
НовостиОбществоЭкономика

В Калмыкии будут проводить продовольственные ярмарки

В Калмыкии будут проводить продовольственные ярмарки

Огни призваны стабилизировать цены на продукты питания. Жителям представят продукцию местных сельхозпроизводителей по сниженной стоимости.

Правительство республики сообщает, что руководители муниципалитетов совместно с минэкономики и минсельхозом региона в ближайшее время проработают все организационные вопросы. По данным кабмина, по сравнению с прошлой неделей, цены на товары первой необходимости в Калмыкии выросли почти на 3%.

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