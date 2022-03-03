Команда Калмыкии разработала первую собственную игру

Первая калмыцкая игра «Цаган Сар» появилась на онлайн-платформе Роблокс, которая ежемесячно насчитывает около 200 миллионов активных пользователей.

Автор идеи - преподаватель Аркадий Муниев. Он считает популяризацию национальной культуры и изучение языка главной задачей его продукта.

По сюжету, главному герою необходимо спасти праздник весны Цаган Сар, для чего он должен пройти 11 уровней. Все задания озвучивают на калмыцком языке. «Играя, ребенок слышит родную речь, развивает логику и мышление», – считает Аркадий Муниев.