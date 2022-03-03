Бату Хасиков поздравил жителей республики с Днем геолога
"Это праздник тех, кто знает нашу землю, что называется, изнутри. Именно геологи помогли России обрести статус богатейшей кладовой природных ресурсов, стать ведущей страной по добыче многих полезных ископаемых, заложили фундамент в основание экономической базы.
В Калмыкии геологическая отрасль переживает возрождение. Завершены полевые сейсморазведочные работы на Хаптагайском участке. Как только будет дана оценка ресурсов нефти и газа малоизученных участков, мы сможем рассматривать перспективы с точки зрения инвестиций и развития экономики.
Мы получили предварительное согласование на проведение в этом году комплекса работ по поиску и оценке залежей нефти и газа в надсолевом и подсолевом комплексе республики.
Уверен, профессионализм сотрудников Министерства природных ресурсов Калмыкии позволит выполнить все стратегические задачи, поставленные перед отраслью" - говорится в поздравлении Главы Калмыкии Бату Хасикова