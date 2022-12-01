Жители Калмыкии могут оставить сообщение в органы власти онлайн

Сообщить о проблеме в сфере ЖКХ, благоустройстве, движении транспорта можно через Платформу обратной связи. Информация будет направлена в ответственные ведомства. Как сообщает пресс-служба Минцифры региона, ответ поступит быстро. Оставить жалобу или предложение можно через: специальный виджет в меню аккаунта госучреждения во ВКонтакте; сайты органов власти; портал Госуслуг; мобильное приложение «Госуслуги. Решаем вместе».

Следить за статусом решения вопроса можно в личном кабинете Госуслуг или в мобильном приложении «Госуслуги. Решаем вместе».