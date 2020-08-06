Глава Калмыкии Бату Хасиков провел совещание по вопросу создания мобилизационного резерва в регионе

Глава республики отметил: «Для каждого это возможность исполнить патриотический долг, проверить себя, обучиться военным навыкам и получать за это зарплату. И это не постоянная служба, которая при этом даёт льготы при поступлении в военные ВУЗы и бесплатное медицинское обеспечение для вас и ваших членов семьи в военно-медицинских организациях».

За резервистом сохраняется рабочее место и заработная плата, а предприятию, с которого он направлен на сборы, компенсируются финансовые затраты на весь период привлечения.

Также Бату Хасиков подчеркнул, что это поспособствует развитию рынка труда в Калмыкии, потому что знания и навыки, полученные в ходе сборов, будут востребованы во многих отраслях, которые сейчас развиваются в республике.

На совещании обсудили предложения по увеличению численности граждан, находящихся в мобилизационном людском резерве в Республике Калмыкия, который будет применяться для оперативного наращивания сил при возникновении кризисных ситуаций, а также для решения отдельных задач в мирное время, в том числе по оказанию помощи в ликвидации чрезвычайных ситуаций.

«Воинское дело близко по духу жителям нашей республики, ведь наш народ всегда стоял на страже южных границ государства. Тем важнее для нас донести информацию на эту тему всем, кому это может быть интересно и полезно. Что и поручил коллегам. Прежде всего – главам районов и руководству города. Работа уже ведётся. Будем её наращивать», – прокомментировал Бату Сергеевич.

В совещании приняли участие руководство Администрации Главы РК, Правительства РК, Министерства внутренних дел РК, Главы муниципалитетов, военный комиссар РК, представители казачьего общества.