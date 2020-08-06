Как выбрать «правильный» арбуз?

На календаре август – долгожданная пора сбора урожая бахчевых. Не случайно, именно в начале этого месяца по всему миру отмечается вкусный праздник – День арбуза. Поклонников этой сладкой ягоды - не сосчитать, она давно получила статус одного из главных символов лета и является необходимым атрибутом летних пикников, вечеринок и праздников.

И арбуз, конечно же, заслужил это, ведь он отлично утоляет жажду, совсем не калориен, а кроме того, обладает целым комплексом полезных свойств- из-за высокого содержания воды, солей магния, калия и кальция это – великолепное мочегонное и очищающее средство. Употребление арбуза помогает очистить организм от холестерина, регулирует водно-солевой баланс, улучшает кроветворение и пищеварение.

Однако, любовь к сочной полосатой ягоде, порой, может сыграть злую шутку с любителем полакомиться ею раньше срока. Выбрать «правильный» арбуз – целая наука. Мы поможем вам разобраться во всех принципах выбора, вычислить нечестных продавцов и купить самый зрелый и сладкий арбуз.

Итак, существует несколько правил:

- Размер

Оцените внешний вид арбуза. Спелый арбуз практически всегда большой. Берите тот, который немного больше среднего, он будет зрелый и сладкий. Слишком крупный арбуз должен насторожить, так как он может содержать много удобрений. Хорошие арбузы весят 6-10 килограммов.

- Хвостик

Он непременно должен быть сухим. Зеленый и мягкий хвостик говорит о том, что ягоду собрали незрелой. Желтоватый сухой хвостик - признак хорошего арбуза.

-Кожура

У спелого арбуза она темно-зеленая, плотная. Ногтем ее продавить сложно. А вот если ягоду сняли с бахчи раньше срока, кожура не успела набрать плотности и ее легко поцарапать. Также хороший арбуз издает гулкий звук при постукивании. А если его немного сжать сверху и снизу – можно услышать легкий треск. Это тоже признак спелости.

Кроме того, у сладкого арбуза с боку обязательно должно быть пятно жёлтого или оранжевого цвета. Если пятно белое – плод сорван недозревшим.



- «Мальчики» и «девочки»

Арбузы различают по половому признаку. «Мальчики» – больше, они слегка вытянуты, а «девочки» – поменьше и более круглые. А еще «дамы» - вкуснее и слаще.

- И, пожалуй, главное правило, если над полосатым товаром летают осы – значит, арбузы без нитратов и пестицидов и очень сладкие.

И еще один важный совет - не покупайте арбузы на развалах у автомобильных дорог, возможно, такой товар будет дешевле и от того - соблазнительнее, но стоит помнить, что употреблять такие арбузы не безопасно, они очень хорошо впитывают в себя из атмосферы различные вещества, в том числе и вредные.

Берегите себя и выбирайте только самые полезные, сочные, спелые и сладкие арбузы!