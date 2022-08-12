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6 сентября, 13:13
НовостиЭкология

В Калмыкии будет создан дрофиный питомник

В Калмыкии будет создан дрофиный питомник

Об этом напомнил Глава республики в своем телеграм-канале — еще в июне по поручению Владимира Путина было заключено соглашение с Камчатским краем — проект направлен на сохранение фауны и увеличение биоразнообразия. Так, на Камчатке строится центр по разведению и реинтродукции соколов, в то время как в Калмыкии будет оборудован дрофиный питомник.

"В нашей республике обитают три вида этих краснокнижных птиц. Наша экологическая миссия — обеспечить увеличение их популяции и сохранение ареала обитания" — отметил Бату Хасиков.

Фото из телеграм-канала Главы Калмыкии Бату Хасикова.

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