В Калмыкии будет создан дрофиный питомник

Об этом напомнил Глава республики в своем телеграм-канале — еще в июне по поручению Владимира Путина было заключено соглашение с Камчатским краем — проект направлен на сохранение фауны и увеличение биоразнообразия. Так, на Камчатке строится центр по разведению и реинтродукции соколов, в то время как в Калмыкии будет оборудован дрофиный питомник.



"В нашей республике обитают три вида этих краснокнижных птиц. Наша экологическая миссия — обеспечить увеличение их популяции и сохранение ареала обитания" — отметил Бату Хасиков.



Фото из телеграм-канала Главы Калмыкии Бату Хасикова.