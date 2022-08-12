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6 сентября, 12:22
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Насколько готова Калмыкия к отопительному сезону?

Насколько готова Калмыкия к отопительному сезону?

Как сообщает Правительство республики, уже завершена проверка 27 котельных теплоснабжающей организации Элисты. Межведомственная комиссия отметила высокую готовность предприятия к зиме, но также выявила и ряд незначительных недостатков и замечаний, которые будут оперативно устранены до начала отопительного периода.

Продолжаются плановые работы по замене ветхих и не прошедших испытания участков тепловых сетей, работы в этом направлении выполнены на 75% и будут завершены в течение сентября.

Фото с сайта Правительства РК.

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