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6 сентября, 13:43
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Карантин по болезням животных объявлен в двух районах Калмыкии

Карантин по болезням животных объявлен в двух районах Калмыкии

В Целинном и Кетченеровском районах выявили очаги лейкоза и пастереллеза. Ветслужба уже приступила к их локализации и ликвидации.

Лейкоз КРС - это хроническая инфекционная болезнь, приводит к нарушению генетического аппарата клеток и превращает их в злокачественные.

Пастереллез же - результат воздействия вредоносных бактерий, в результате которого развиваются различные второстепенные болезни, которые могут привести к смерти скота.

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