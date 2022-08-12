Карантин по болезням животных объявлен в двух районах Калмыкии

В Целинном и Кетченеровском районах выявили очаги лейкоза и пастереллеза. Ветслужба уже приступила к их локализации и ликвидации.



Лейкоз КРС - это хроническая инфекционная болезнь, приводит к нарушению генетического аппарата клеток и превращает их в злокачественные.



Пастереллез же - результат воздействия вредоносных бактерий, в результате которого развиваются различные второстепенные болезни, которые могут привести к смерти скота.