В Калмыкии будет построен агропромышленный парк

По сути, проект представляет собой объединение предприятий по производству мясных полуфабрикатов, кормов для домашних и сельхоз животных, колбас, грибов, мясокостной муки и тепличного хозяйства. Ориентировочно он появится через 2-3 года в рамках реализации Индивидуальной программы развития республики. Об этом сообщают в министерстве экономики.

Планируется, что арендная плата будет минимальной, при этом предполагаются льготные тарифы на оплату ЖКУ.

О перспективах работы агропарка и его преимуществах рассказали специалисты из Татарстана, приехавшие в Калмыкию, чтобы проконсультировать местных коллег, в том числе и в выборе участка под будущий объект. О его концепции – расскажем в дневном выпуске "Вести Калмыкия"