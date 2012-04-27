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12 февраля, 12:25
НовостиЭкономикаСельское хозяйство

В Калмыкии будет построен агропромышленный парк

В Калмыкии будет построен агропромышленный парк

По сути, проект представляет собой объединение предприятий по производству мясных полуфабрикатов, кормов для домашних и сельхоз животных, колбас, грибов, мясокостной муки и тепличного хозяйства. Ориентировочно он появится через 2-3 года в рамках реализации Индивидуальной программы развития республики. Об этом сообщают в министерстве экономики.

 Планируется, что арендная плата будет минимальной, при этом предполагаются льготные тарифы на оплату ЖКУ. 

 О перспективах работы агропарка и его преимуществах рассказали специалисты из Татарстана, приехавшие в Калмыкию, чтобы проконсультировать местных коллег, в том числе и в выборе участка под будущий объект. О его концепции – расскажем в дневном выпуске "Вести Калмыкия"

 

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