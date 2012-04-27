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12 февраля, 11:13
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Сегодня праздник отмечают и в других регионах страны

Сегодня праздник отмечают и в других регионах страны

А именно в тех субъектах, где исповедуют буддизм - Бурятии, Тыве, на Алтае, в Забайкальском крае, Иркутской области.

Хотя название его звучит по-разному, переводится он также - Белый месяц. А знаменует собой наступление Нового года белой железной коровы. 

В дневных выпусках попробуем выйти на связь с коллегами, чтобы узнать, как у них проходят праздничные мероприятия.

 Напомним, в Калмыкии наступление Цаган Сар связывают с окончанием зимовки и приходом весны. Об этом уже известил в степи вышедший из норки суслик.

 

 

 

 

 

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