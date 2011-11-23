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12 февраля, 13:17
НовостиКультура

Калмгосфилармония скоро вновь распахнет свои двери

Калмгосфилармония скоро вновь распахнет свои двери

Период пандемии здесь провели с пользой. Как сообщает пресс-служба министерства культуры, на сегодняшний день выполнен ремонт кровли, главного фойе и вестибюля, санитарных узлов, произведена замена инженерных сетей.

  Здание соответствует нормам пожарной безопасности. Большое внимание уделили акустике и обустройству зрительного зала - выполнен ремонт сценических конструкций, звукоотражающих панелей. В порядке теперь и оркестровая яма, и кресла, и полы. Планируется, что завершится реконструкция во втором квартале текущего года. 

 

 

 

 

 

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