Калмгосфилармония скоро вновь распахнет свои двери

Период пандемии здесь провели с пользой. Как сообщает пресс-служба министерства культуры, на сегодняшний день выполнен ремонт кровли, главного фойе и вестибюля, санитарных узлов, произведена замена инженерных сетей.

Здание соответствует нормам пожарной безопасности. Большое внимание уделили акустике и обустройству зрительного зала - выполнен ремонт сценических конструкций, звукоотражающих панелей. В порядке теперь и оркестровая яма, и кресла, и полы. Планируется, что завершится реконструкция во втором квартале текущего года.