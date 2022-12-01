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14 апреля, 13:43
Новости

В Калмыкии более 4,5 тыс. семей получили материнский капитал в беззаявительном режиме

В Калмыкии более 4,5 тыс. семей получили материнский капитал в беззаявительном режиме

Такая возможность появилась 3 года назад. "После рождения ребенка, дающего право на маткапитал, сертификат оформляется автоматически, и семья может распорядиться средствами, не обращаясь за его получением. Все необходимые для этого сведения Социальный фонд запросит самостоятельно", — отметила начальник отдела установления материнского капитала Людмила Сариева.

Как сообщает пресс-служба профильного ведомства, информация о рождении ребенка и выплатах автоматически поступает в фонд из реестра записей актов гражданского состояния. Система учета данных также отслеживает и регистрирует оформление сертификатов в личные кабинеты на сайте ведомства или портале "Госуслуги".

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