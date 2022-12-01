"С землей нерасторжимое родство"

Радио Калмыкии предлагает вниманию слушателей литературную передачу, посвященную юбилею Заслуженного работника культуры Калмыкии, поэта Сергея Бадмаева. 15 апреля ему исполнилось бы 85 лет. Произведения поэта впервые были опубликованы в 1965 году – вначале в районной газете "Заветы Ильича", затем - в "Хальмг үнн", "Советской Калмыкии". Первая его книга - сборник стихов на калмыцком языке "Мини одн" (Моя звезда) вышла в 1974 году.



Стихи Сергея Бадмаева переведены на монгольский и украинский языки. Его лирическая поэзия учит людей добру, бережному отношению к природе, к памяти предков.



Слушайте литературную передачу о жизни и творчестве Сергея Бадмаева на канале радио России- Калмыкия 15 апреля в 11 часов 10 минут и в 13.10 на частоте 102 и 7. Автор и ведущий передачи - поэт Григорий Кукарека. Запись 1993 года 7.