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14 апреля, 13:19
Новости

Сегодня в Калмыкии дождь и ветер

Сегодня в Калмыкии дождь и ветер

Непогода стала причиной отключения электричества в некоторых районах столицы. Главное спасательное ведомство предупредило о резком ухудшении погодных условий и возможных ЧС. По заверению энергетиков их сотрудники готовы реагировать оперативно в случае нештатных ситуаций, в боевой готовности находятся 60 бригад, свыше 300 специалистов и около 100 единиц спецтехники. Для подачи электроэнергии социально значимым объектом подготовлен передвижной резервный источник электроснабжения.

По данным Калмыцкого гидрометцентра, сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 27 м/с продлятся до 15 апреля. В связи с этим прогнозируются происшествия, связанные с порывами линий электропередач, повреждением кровли зданий, повалом деревьев, подтоплением низменных участков местности.

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