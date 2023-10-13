Руководитель администрации Центрального хурула Калмыкии Йонтен-гелюнг удостоен звания «Геше» в монастыре Дрепунг Гоманг

«Этому важному событию для всей нашей республики предшествовало много лет учебы и работы.

Монашеская Сангха во главе с Шаджин ламой Калмыкии поздравила Геше Йонтена с получением высокой степени. Впереди предстоят еще несколько церемоний, включая философские дебаты и большой молебен, где будут совершаться подношения всему монастырю», — сообщили в Центральном хуруле.

Фото: Калмыцкий Хурул