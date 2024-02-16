В Калмыкии более 1700 семей получают выплату на третьего или последующих детей.

На это в рамках региональной программы и нацпроекта «Демография» направлено 15 535,1 тыс. рублей. Размер ежемесячной денежной выплаты с учетом индексации в 2024 году составляет 14 390,00 рублей. С начала года число получателей выплаты составило 1077 семей. Это касается семей, где появились дети в период с 1 января 2018-го по 31 декабря 2022 года, со среднедушевым доходом ниже двукратной величины прожиточного минимума для трудоспособного населения, установленного в Республике на момент обращения. С 1 января 2024 года сумма составит 32 340,00 рублей