19 февраля, 10:31
Сегодня в региональном следственном управлении продолжается показ передвижной выставки «Герои и подвиги. Они сражались за Родину», посвященная погибшим участникам боевых действий в Афганистане.
Экспозиция подготовлена Ассоциацией поисковых отрядов Калмыкии при поддержке Президентского Фонда культурных инициатив и Агентства по делам молодежи Республики. В экспозиции - 15 портретов уроженцев Калмыкии, которые погибли в период военных действий в Афганистане.Читайте наши новости в Одноклассниках!