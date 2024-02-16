Сегодня в региональном следственном управлении продолжается показ передвижной выставки «Герои и подвиги. Они сражались за Родину», посвященная погибшим участникам боевых действий в Афганистане.

Экспозиция подготовлена Ассоциацией поисковых отрядов Калмыкии при поддержке Президентского Фонда культурных инициатив и Агентства по делам молодежи Республики. В экспозиции - 15 портретов уроженцев Калмыкии, которые погибли в период военных действий в Афганистане.