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19 февраля, 10:18
Новости

С сегодняшнего дня на каналах региональных государственных организаций телерадиовещания предоставляется бесплатное эфирное время для зарегистрированных кандидатов на должность президента Российской Федерации.

С сегодняшнего дня на каналах региональных государственных организаций телерадиовещания предоставляется бесплатное эфирное время для зарегистрированных кандидатов на должность президента Российской Федерации.
Знакомить избирателей в рамках агитационной кампании с основными положениями своих предвыборных программ в теле и радиоэфирах, а также на страницах печатных изданий кандидаты будут до нуля часов 15 марта. Напомню, ЦИК зарегистрировала четырёх кандидатов: члена партии "Новые люди", вице-спикера ГосДумы Владислава Даванкова, лидера ЛДПР Леонида Слуцкого, члена КПРФ Николая Харитонова и самовыдвиженца Владимира Путина. Выборы Президента РФ, согласно решению ЦИК, пройдут с 15 по 17 марта 2024 года.
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