С сегодняшнего дня на каналах региональных государственных организаций телерадиовещания предоставляется бесплатное эфирное время для зарегистрированных кандидатов на должность президента Российской Федерации.

Знакомить избирателей в рамках агитационной кампании с основными положениями своих предвыборных программ в теле и радиоэфирах, а также на страницах печатных изданий кандидаты будут до нуля часов 15 марта. Напомню, ЦИК зарегистрировала четырёх кандидатов: члена партии "Новые люди", вице-спикера ГосДумы Владислава Даванкова, лидера ЛДПР Леонида Слуцкого, члена КПРФ Николая Харитонова и самовыдвиженца Владимира Путина. Выборы Президента РФ, согласно решению ЦИК, пройдут с 15 по 17 марта 2024 года.