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10 мая, 10:03
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Прокуратура республики направила в суд уголовное дело о разбое и двойном убийствеПрокуратура республики направила в суд уголовное дело о разбое и двойном убийстве

Прокуратура республики направила в суд уголовное дело о разбое и двойном убийствеПрокуратура республики направила в суд уголовное дело о разбое и двойном убийстве

Прокуратура республики утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 53-летнего мужчины.

Он обвиняется по ст. 162 УК РФ (разбой), ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц, сопряженное с разбоем), ст. 222 УК РФ (незаконное приобретение, хранение, перевозка, ношение огнестрельного оружия и боеприпасов к нему).

По версии следствия, в январе 2022 года фигурант уголовного дела
на территории одной животноводческих стоянок Лаганского района, держа в руках огнестрельное оружие – боевой автомат конструкции Калашникова, нанес не менее 5 ударов по голове ее собственнику, после чего произвёл выстрел в сторону другого убегающего мужчины. От полученных телесных повреждений оба мужчин скончались на месте. После совершения убийств обвиняемый совершил хищение 37 овцематок, 3 коз и иного имущества потерпевших. Скрывшись с места происшествия, он реализовал его и денежными средствами распорядился по своему усмотрению.

Уголовное дело направлено в Верховный Суд Республики Калмыкия для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба Прокуратуры Республики Калмыкия.

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