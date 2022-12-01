Прокуратура республики направила в суд уголовное дело о разбое и двойном убийствеПрокуратура республики направила в суд уголовное дело о разбое и двойном убийстве

Прокуратура республики утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 53-летнего мужчины.



Он обвиняется по ст. 162 УК РФ (разбой), ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц, сопряженное с разбоем), ст. 222 УК РФ (незаконное приобретение, хранение, перевозка, ношение огнестрельного оружия и боеприпасов к нему).



По версии следствия, в январе 2022 года фигурант уголовного дела

на территории одной животноводческих стоянок Лаганского района, держа в руках огнестрельное оружие – боевой автомат конструкции Калашникова, нанес не менее 5 ударов по голове ее собственнику, после чего произвёл выстрел в сторону другого убегающего мужчины. От полученных телесных повреждений оба мужчин скончались на месте. После совершения убийств обвиняемый совершил хищение 37 овцематок, 3 коз и иного имущества потерпевших. Скрывшись с места происшествия, он реализовал его и денежными средствами распорядился по своему усмотрению.



Уголовное дело направлено в Верховный Суд Республики Калмыкия для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба Прокуратуры Республики Калмыкия.