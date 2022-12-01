В Калмыкии благодаря прокуратуре восстановлены права двух матерей на получение пособия на детей в возрасте от 3 до 7 лет

Прокуратура Малодербетовского района Республики Калмыкия провела проверку по обращению двух местных жительниц о нарушении их прав на получение мер социальной поддержки.



Установлено, что двум женщинам неправомерно отказано в назначении ежемесячного денежного пособия на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет. Орган социальной защиты обосновал отказ наличием в собственности у заявителей земельных участков сельскохозяйственного назначения свыше 0,25 га. Между тем указанное обстоятельство не ограничивает их право на назначение данной выплаты.



Прокуратура руководителю уполномоченного учреждения внесла представление, которое рассмотрено и удовлетворено.

Благодаря вмешательству надзорного ведомства матерям назначены и выплачиваются пособия на детей.



Сообщает старший помощник прокурора республики Кубанова Э.И.