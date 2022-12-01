Первый заместитель генерального директора ФБУ "РосСтройКонтроль" Леонид Жемга встретился с Председателем Правительства Республики Калмыкия Гиляной Босхомджиевой и проинспектировал стройки Калмыкии
Во время встречи Леонид Жемга обсудил ход работ на объектах, после побывал на самих объектах которые реализуются по программе социально-экономического развития республики и также по федеральному проекту "Чистая вода".
Добавим, Леонид Жемга с заместителем Председателя Правительства Калмыкии Нараном Кюкеевым и профильными министерствами провел проверку и осмотрел объекты, осуществляющиеся по линии Минстроя России:
1.Строительство Республиканского комплексного центра социального обслуживания населения.
2.Строительство Республиканского госпиталя ветеранов войн с центром гериатрии и реабилитации.
3.Строительство, реконструкция объектов водоотведения с применением перспективных технологий в городе Элиста (1-й этап).
4.Строительство станции очистки воды и реконструкция объектов водоснабжения села Троицкое Целинного района.
Фото: t.me/minstroy_rk