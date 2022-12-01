7 апреля, 14:56
 19 °C
88,13
80,67
  • BANNER
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
7 апреля, 11:54
Новости

Первый заместитель генерального директора ФБУ "РосСтройКонтроль" Леонид Жемга встретился с Председателем Правительства Республики Калмыкия Гиляной Босхомджиевой и проинспектировал стройки Калмыкии

Первый заместитель генерального директора ФБУ "РосСтройКонтроль" Леонид Жемга встретился с Председателем Правительства Республики Калмыкия Гиляной Босхомджиевой и проинспектировал стройки Калмыкии

Во время встречи Леонид Жемга обсудил ход работ на объектах, после побывал на самих объектах которые реализуются по программе социально-экономического развития республики и также по федеральному проекту "Чистая вода".

Добавим, Леонид Жемга с заместителем Председателя Правительства Калмыкии Нараном Кюкеевым и профильными министерствами провел проверку и осмотрел объекты, осуществляющиеся по линии Минстроя России:

1.Строительство Республиканского комплексного центра социального обслуживания населения.
2.Строительство Республиканского госпиталя ветеранов войн с центром гериатрии и реабилитации.
3.Строительство, реконструкция объектов водоотведения с применением перспективных технологий в городе Элиста (1-й этап).
4.Строительство станции очистки воды и реконструкция объектов водоснабжения села Троицкое Целинного района.

Фото: t.me/minstroy_rk

 Читайте наши новости в Одноклассниках!
Вперёд
Социальная сфера

Политика

Образование

Культура

Спорт
Здравоохранение
Экономика
Происшествия
Вести Калмыкия