В Ики-Бурульском районе в русле реки Подманок в 4,5 километрах южнее посёлка Южный объявлен карантин по высокопатогенному гриппу птиц

Там 4 апреля сотрудниками Республиканской ветеринарной лаборатории обнаружены павшие тушки диких пернатых. После изучения патологического материала, в одной пробе обнаружен возбудитель гриппа РНК вируса гриппа птиц. Распоряжение об установлении карантина подписал глава Калмыкии Бату Хасиков.



Согласно ему, региональное Управление ветеринарии должно разработать и утвердить план мероприятий по ликвидации эпизоотического очага заболевания.