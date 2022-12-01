7 апреля, 10:05
В Ики-Бурульском районе в русле реки Подманок в 4,5 километрах южнее посёлка Южный объявлен карантин по высокопатогенному гриппу птиц
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Там 4 апреля сотрудниками Республиканской ветеринарной лаборатории обнаружены павшие тушки диких пернатых. После изучения патологического материала, в одной пробе обнаружен возбудитель гриппа РНК вируса гриппа птиц. Распоряжение об установлении карантина подписал глава Калмыкии Бату Хасиков.
Там 4 апреля сотрудниками Республиканской ветеринарной лаборатории обнаружены павшие тушки диких пернатых. После изучения патологического материала, в одной пробе обнаружен возбудитель гриппа РНК вируса гриппа птиц. Распоряжение об установлении карантина подписал глава Калмыкии Бату Хасиков.
Согласно ему, региональное Управление ветеринарии должно разработать и утвердить план мероприятий по ликвидации эпизоотического очага заболевания.