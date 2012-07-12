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5 февраля, 12:25
НовостиКультура

Сегодня на сцене Национального драматического театра спектакль по пьесе Санджи Иджилова «Тиим юн болдви?»

Сегодня на сцене Национального драматического театра спектакль по пьесе Санджи Иджилова «Тиим юн болдви?»

Название постановки в переводе означает «Разве так бывает?». Режиссер – Народный артист Калмыкии Сергей Бурлаченко задействовал всех актеров, которые получили профессиональное образование в одном из лучших ВУЗов России – Гитиса. 

Премьера эксцентричной комедии состоялась 15 января. И сразу завоевала сердца зрителей. Эта постановка обязательно войдет в золотой фонд театра. 

Спектакль состоится с соблюдением всех необходимых требований Роспотребнадзора. Если не успели увидеть новинку, самое время восполнить пробел.

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