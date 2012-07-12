Сегодня на сцене Национального драматического театра спектакль по пьесе Санджи Иджилова «Тиим юн болдви?»

Название постановки в переводе означает «Разве так бывает?». Режиссер – Народный артист Калмыкии Сергей Бурлаченко задействовал всех актеров, которые получили профессиональное образование в одном из лучших ВУЗов России – Гитиса.

Премьера эксцентричной комедии состоялась 15 января. И сразу завоевала сердца зрителей. Эта постановка обязательно войдет в золотой фонд театра.

Спектакль состоится с соблюдением всех необходимых требований Роспотребнадзора. Если не успели увидеть новинку, самое время восполнить пробел.