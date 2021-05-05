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16 июня, 09:08
НовостиПроисшествия

Глава Калмыкии Бату Хасиков выразил соболезнования родственникам погибших в результате ДТП

Глава Калмыкии Бату Хасиков выразил соболезнования родственникам погибших в результате ДТП

«В результате столкновения грузовика с микроавтобусом погибли четыре жителя посёлка Джангар Октябрьского района республики. Двум пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Поручил Правительству Калмыкии и Главе района Басангу Анатольевичу Убушаеву оказать всю возможную поддержку семьям погибших и пострадавших.

Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших».

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