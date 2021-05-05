Глава Калмыкии Бату Хасиков выразил соболезнования родственникам погибших в результате ДТП

«В результате столкновения грузовика с микроавтобусом погибли четыре жителя посёлка Джангар Октябрьского района республики. Двум пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Поручил Правительству Калмыкии и Главе района Басангу Анатольевичу Убушаеву оказать всю возможную поддержку семьям погибших и пострадавших.



Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших».