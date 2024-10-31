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3 ноября, 07:23
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В Калмыкии 21% компаний заводят офисных питомцев

В Калмыкии 21% компаний заводят офисных питомцев

Такие данные приводит один из сервисов по поиску работы. В опросе приняли участие представители компаний из Калмыкии.

В офисах каждой пятой организации (21%) есть домашние животные: у 10% работодателей они появились случайно, 11% компаний приобрели их. Судя по комментариям, питомцев заводят для уюта, снижения уровня стресса и напряжения сотрудников.

Каких животных можно встретить в офисах организаций? Обычно это рыбки или амфибии, на втором месте — кошки. Также можно увидеть попугаев, различных грызунов и черепах. В некоторых офисах есть собаки и кролики.

Опрос был проведен с 1 по 18 октября. Количество респондентов не указывается.

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