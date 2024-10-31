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3 ноября, 07:52
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В Национальном музее прошла «Ночь искусств»

В Национальном музее прошла «Ночь искусств»

Ко Всероссийской акции учреждение присоединилось уже в восьмой раз. В нынешнем году она прошла под девизом «Народов много - Родина одна». Для жителей и гостей столицы подготовили обзорные экскурсии по залам, кинопоказы, лекции по истории искусств и мастер-класс от заслуженного художника Калмыкии Дельгр Сангаджиевой. Студенты и преподаватели Элистинского колледжа искусств нарисовали портреты посетителей, а также продемонстрировали искусство чтецов. В одном из залов музея развернулась площадка «Открытый микрофон», где исполнители устроили музыкальный баттл.

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Фото: Национальный музей Республики Калмыкия им. Н.Н. Пальмова

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