В Национальном музее прошла «Ночь искусств»

Ко Всероссийской акции учреждение присоединилось уже в восьмой раз. В нынешнем году она прошла под девизом «Народов много - Родина одна». Для жителей и гостей столицы подготовили обзорные экскурсии по залам, кинопоказы, лекции по истории искусств и мастер-класс от заслуженного художника Калмыкии Дельгр Сангаджиевой. Студенты и преподаватели Элистинского колледжа искусств нарисовали портреты посетителей, а также продемонстрировали искусство чтецов. В одном из залов музея развернулась площадка «Открытый микрофон», где исполнители устроили музыкальный баттл.

Фото: Национальный музей Республики Калмыкия им. Н.Н. Пальмова