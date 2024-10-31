Сегодня жители региона могут присоединиться к большому этнографическому диктанту

У Онлайн–участников есть возможность ответить на вопросы до 8 ноября на официальном сайте www.miretno.ru, выбрав вкладку «Пройти Диктант». А накануне жители региона смогли оценить свои знания истории, культуры и традиций народов, проживающих в Российской Федерации. В Калмыкии 2 ноября диктант писали на площадке Национальной библиотеки. Он проводился в канун Дня народного Единства по инициативе Федерального агентства по делам национальностей.