В Калмыкии 2 октября пройдет проверка готовности систем оповещения

Экстренные службы будут ее тестировать, в случае реальной угрозы — землетрясения, наводнения, техногенной катастрофы, она должна работать четко. Учебная тревога продлится несколько минут.

В 10.40 в регионе зазвучат сирены и громкоговорители с сигналом «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!». В 10.43 часов на 1 минуту прервется эфир общероссийских обязательных общедоступных теле- и радиоканалов с текстовым и аудиовизуальным сообщением.

Такой комплекс мероприятий позволяет объективно проверить работоспособность системы оповещения и оценить готовность дежурного персонала. Кроме того, чтобы своевременно довести сигнал и информацию до населения при возникновении ЧП», сообщили в Минцифры Калмыкии.

Видео: Минцифры Калмыкии