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28 сентября, 14:11
НовостиСобытиеРелигия

С завтрашнего дня в Центральном хуруле Калмыкии начнут принимать сосуды богатства для освящения в ходе ритуала «Янгдруб».

С завтрашнего дня в Центральном хуруле Калмыкии начнут принимать сосуды богатства для освящения в ходе ритуала «Янгдруб».

Считается, что они помогают привлекать и сохранять духовные и материальные блага. Из изготавливают по секретным тантрическим практикам с использованием лечебных трав, зерен, драгоценных металлов и камней. При их создании монахи произносят бесчисленное количество мантр для привлечения удачи.

Важно не открывать сосуд, рассказали в центральном хуруле, чтобы не нарушить его силу и хранить его на домашнем алтаре. Он будет полезен при условии следования Учению Будды и советам Великого Учителя.

А с 1 октября ежегодные тантрические ритуалы в главном буддийском храме откроются «Торгьяк» - ритуалом устранения препятствий, далее через 2 дня «Джинсег» - подношение Огненной пуджи, далее 5 октября, пройдет ритуал призывания благополучия, удачи и богатства «Янгдруб». И завершится серия благодарностями Защитникам Учения - 6 октября проведем ритуал «Танграк Кангсо».

Забрать после ритуала свой сосуд можно с 6 по 8 октября.

Фото: Калмыцкий Хурул

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