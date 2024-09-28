С завтрашнего дня в Центральном хуруле Калмыкии начнут принимать сосуды богатства для освящения в ходе ритуала «Янгдруб».

Считается, что они помогают привлекать и сохранять духовные и материальные блага. Из изготавливают по секретным тантрическим практикам с использованием лечебных трав, зерен, драгоценных металлов и камней. При их создании монахи произносят бесчисленное количество мантр для привлечения удачи.

Важно не открывать сосуд, рассказали в центральном хуруле, чтобы не нарушить его силу и хранить его на домашнем алтаре. Он будет полезен при условии следования Учению Будды и советам Великого Учителя.

А с 1 октября ежегодные тантрические ритуалы в главном буддийском храме откроются «Торгьяк» - ритуалом устранения препятствий, далее через 2 дня «Джинсег» - подношение Огненной пуджи, далее 5 октября, пройдет ритуал призывания благополучия, удачи и богатства «Янгдруб». И завершится серия благодарностями Защитникам Учения - 6 октября проведем ритуал «Танграк Кангсо».

Забрать после ритуала свой сосуд можно с 6 по 8 октября.

Фото: Калмыцкий Хурул