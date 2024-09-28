Сотрудники Элистинского пожарно-спасательного гарнизона провели учения

Они проходили на территории Аршанского мясокомбината. После оповещения пожарной сигнализации сотрудники предприятия покинули здание через эвакуационные выходы. Пожарные расчеты гарнизона провели боевое развертывание, проложили рукавную линию и ликвидировали очаг возгорания. Условным пострадавшим была оказана медицинская помощь.

Как сообщила пресс-служба регионального управления МЧС, поставленные цели и задачи тренировки достигнуты. В ходе учений отработаны приемы и способы тушения пожара и взаимодействия с персоналом объекта.

Фото: МЧС Республики Калмыкия