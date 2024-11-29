«Белый отряд»

Сотрудники заповедника "Черные земли" вновь поделились интересным фото. Белые цапли, во время осенней миграции решили сделать небольшой привал среди тростниковых зарослей у берегов канала, это место напоминает им родные места в волжской дельте, которую они покинули в своем далеком путешествии на запад. Даже во время отдыха цапли не забывают об осторожности, птицы держатся одной колонной и замыкающие зорко бдят, чтобы их не застали врасплох.

Фото: Заповедник "Черные земли"