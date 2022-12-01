17 апреля, 10:51
Калмыцкие спортсмены успешно выступили на турнире в Волгограде, показав свое мастерство на чемпионате России по универсальному бою
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Сообщает пресс-служба Военно спортивно-патриотического клуба “Комбат”. Соревнования проходили среди мужчин и женщин. Участие в них приняли более 400 представителей из 36 регионов страны. От республики дебютировали Мария Годжигаева и Сабянд Малоев: оба завоевали бронзовые медали.
Сообщает пресс-служба Военно спортивно-патриотического клуба “Комбат”. Соревнования проходили среди мужчин и женщин. Участие в них приняли более 400 представителей из 36 регионов страны. От республики дебютировали Мария Годжигаева и Сабянд Малоев: оба завоевали бронзовые медали.
Добавим, что среди участников были еще уроженцы Калмыкии. Олег Попов и Нина Харинова представляли клуб "Кузня" из Краснодарского края. Они заняли первое и третье места соответственно.
Фото: ВСПК "КОМБАТ"