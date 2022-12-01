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24 марта, 08:15
Новости

Сегодня в Калмыкии, как и по всей стране, завершается первый этап ежегодной антинаркотической акции "Сообщи, где торгуют смертью"

Сегодня в Калмыкии, как и по всей стране, завершается первый этап ежегодной антинаркотической акции "Сообщи, где торгуют смертью"

Мероприятие направлено на получение информации от населения о возможных фактах незаконного оборота и потребления запрещённых веществ. Для учащихся школ республики и читателей Национальной библиотеки специалисты отдела естественно-научной и технической литературы подготовили информационные буклеты и оформили тематические выставки.

Об этом сообщает телеграмм канал учреждения.

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