Мойка окон и фасадов

С тех пор, как промышленный альпинизм получил достаточное развитие и стал новым видом профессиональной деятельности, появилась возможность ухаживать за фасадами зданий. Пыль, плесень, высолы, птичий помет, паутина, грязные потеки на окнах были до этого непобедимы только из-за того, что доступ на высоту был физически невозможен. Автовышек было мало, и спасали они только на нижних этажах. Аренда и использование строительных лесов обходились слишком дорого и тоже имели ограничение по высоте. И только легкое альпинистское снаряжение, а также профессиональная подготовка, сделали доступным клининг фасадов и окон.

Для чего нужна мойка фасадов и окон?

Современные здания со сплошным остеклением притягивают общее внимание, но дизайн в стиле хай-тек не прощает грязи, которая к лицу разве что старинным замкам. Масштабные окна и витрины созданы для того, чтобы на них обращали внимание, однако они быстро теряют вид, если за ними не ухаживать. То же самое относится и к непрозрачным материалам фасада, от мрамора и искусственного камня до сайдинга и штукатурки.

Мойка окон альпинистами и мойка фасадов – одна из услуг команды К5, в состав которой входят:

Гидроструйное мытье фасадов альпинистами с помощью аппаратов высокого давления;

Ручная и комбинированная мойка окон, витражного остекления, лепнины, тонкого стекла;

Пескоструйная чистка стойких загрязнений и остатков старых материалов на фасаде;

Удаление высолов на кирпичных стенах;

Мойка кровли, водостоков, инженерного оборудования (антенн, внешних блоков климатической, вентиляционной техники, пожарных лестниц, леерных ограждений, светотехники, рекламных конструкций и пр.).

Фасад – не единственная часть здания, которая должна поддерживаться в чистоте. Санитарно-гигиенические условия производственных помещений намного сильнее влияют на здоровье, культуру производства и психологический климат в коллективе, в связи с чем мы предлагаем обеспыливание и мойку внутренних пространств промышленных цехов, спортивных сооружений, транспортных объектов и общественных помещений. Большие объемы и высокие потолки – повод обратиться к альпинистам.

Как часто выполняется мойка окон альпинистами, чистка и мойка фасадов?

Стандарта для периодичности подобного обслуживания не существует. Два одинаковых здания, установленных в разных местах, загрязняются по-разному. На это влияет роза ветров, расположение промышленных объектов, интенсивность дорожного движения, привлекательность для птиц и прочие условия. Но минимум раз в год мойка окон альпинистами все-таки требуется, поскольку от внешнего вида светопрозрачных конструкций зависит привлекательность зданий, его коммерческих успех и внутренний комфорт.

Чистка и мытье фасадов альпинистами https://k5msk.ru/service/moyka_fasadov_alpinistami.html в первую очередь необходимы после окончания реконструкции экстерьера и перед началом чистовых облицовочных работ. К чистой поверхности легче крепятся отделочные материалы, строительные и ремонтные составы, хотя весь фасад время от времени тоже стоит приводить в порядок, как и окна.