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17 марта, 10:41
НовостиCOVID-19Общество

В калмыцкой столице продолжаются контрольные проверки соблюдения санитарных норм

В калмыцкой столице продолжаются контрольные проверки соблюдения санитарных норм

В калмыцкой столице продолжаются контрольные проверки соблюдения санитарных норм предприятиями торговли и индивидуальными предпринимателями. В рамках борьбы с коронавирусной инфекцией сводные группы, состоящие из представителей различных министерств и ведомств, проверяют наличие средств индивидуальной защиты, термометров, приборов обеззараживающих воздух в помещениях. С ними вместе прошлась по объектам малого бизнеса и наша съемочная группа.

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