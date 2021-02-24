Калмыкия дополнительно получит более 9 миллионов рублей на бесплатные лекарства для больных COVID-19

На бесплатные лекарства для больных коронавирусом Калмыкия дополнительно получит более 9-ти с половиной миллионов рублей.

Всего регионам на эти цели выделят 2,7 млрд. Такое распоряжение подписал председатель правительства России Михаил Мишустин.

Бесплатную медпомощь получат пациенты, которые лечатся на дому под наблюдением врачей. Им назначают комбинированные схемы лечения. Необходимые препараты выдаются бесплатно по рецепту лечащего врача. Ранее на эти цели было направлено более 10,7 млрд рублей.