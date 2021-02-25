Хоккейная команда «Элиста» сыграет со ставропольским «Динамитом»

Это первый матч калмыцкой команды в 1/8 плей-офф открытого первенства Ставропольского края по хоккею с шайбой среди любительских команд сезона 2020/21 годов. Победителя пары определят по результатам двух встреч. Он встретится с другим победителем - пары «Союз»-«Седые волки».

Первая встреча этих команд состоялась в минувшее воскресенье и завершилась победой «Союза» со счетом 5:1. Субботний матч с участием команды из степной республики пройдет в Михайловске Ставропольского края в 11:15.