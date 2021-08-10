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7 октября, 20:50
НовостиПамять

«Академик Эрдниев. Сын Великой степи»

«Академик Эрдниев. Сын Великой степи»

Книга о нашем выдающем земляке была издана в Москве, там же и состоялась ее презентация. Сегодня издание представили студентам Института востоковедения Калмыцкого государственного университета, родного для Пюрви Мучкаевича Эрдниева альма-матер, которой академик посвятил многие годы труда – как педагог, ученый, общественный деятель. По словам Профессора Раисы Дякиевой, представляется уникальная возможность ознакомиться с биографией удивительной личности, прошедшей через горнила войны, пережившей невзгоды репрессий, но очень сильной духом, уверенно следующей поставленным целям.

Историк Олег Северцев обращает внимание на героическое прошлое и восхищается мужеством солдата Советской Армии  Пюрви Эрдниева.                      Говорили сегодня и о трудовых подвигах,  отраженных на страницах книги «Академик Эрдниев. Сын Великой степи». По словам Раисы Дякиевой, дорогу всегда осилит верящий в свои силы и не отступающий от своих принципов. Следуя за мечтой и упорно трудясь, Пюрвя Мучкаевич не просто пронес через всю жизнь любовь к математике, но бросил вызов существовавшей системе образования и перевернул ход ее развития, создав новую методику – Систему Укрупнения дидактических единиц – УДЕ.  

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