2 июня, 16:13
 28 °C
64,91
61,58
  • BANNER
  • marafon
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
2 июня, 17:48
Новости

В КалмГУ создан консорциум «Калмыкия-перекресток культур, туристических путей и гуманитарных проектов

Сегодня состоялось первое заседание координационного совета. Оно проходило в режиме онлайн. На связи - участники консорциума: ученые России и зарубежья. А это более 30 представителей ведущих научных организаций и высших учебных заведений. Участники мероприятия сегодня утвердили положение о консорциуме и обсудили план работы на этот год. Документ подразумевает укрепление образовательного и научного сотрудничества.

По словам ректора Бадмы Салаева, сегодняшняя встреча - это очередной важный шаг для всех в деле расширения исследовательского поля. А именно в направлении - востоковедение. Широкое представительство ученых, вошедших в состав консорциума , свидетельствует о том, что высокий уровень профессоров КалмГУ помогает решать масштабные задачи, о признании современных достижений калмыцкой высшей школы.

Также на заседании шла речь о проведении большого форума по сетевому востоковедению на базе КалмГУ осенью этого года.

 Смотрите наши видео на YouTube!
Вперёд
Социальная сфера

Политика

Образование

Культура

Спорт
Здравоохранение
Экономика
Происшествия
Вести Калмыкия