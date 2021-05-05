В КалмГУ создан консорциум «Калмыкия-перекресток культур, туристических путей и гуманитарных проектов

Сегодня состоялось первое заседание координационного совета. Оно проходило в режиме онлайн. На связи - участники консорциума: ученые России и зарубежья. А это более 30 представителей ведущих научных организаций и высших учебных заведений. Участники мероприятия сегодня утвердили положение о консорциуме и обсудили план работы на этот год. Документ подразумевает укрепление образовательного и научного сотрудничества.

По словам ректора Бадмы Салаева, сегодняшняя встреча - это очередной важный шаг для всех в деле расширения исследовательского поля. А именно в направлении - востоковедение. Широкое представительство ученых, вошедших в состав консорциума , свидетельствует о том, что высокий уровень профессоров КалмГУ помогает решать масштабные задачи, о признании современных достижений калмыцкой высшей школы.

Также на заседании шла речь о проведении большого форума по сетевому востоковедению на базе КалмГУ осенью этого года.