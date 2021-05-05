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2 июня, 18:47
НовостиРелигия

Сегодня православные верующие отмечают Вознесение Господне

В Казанском кафедральном соборе Элисты прошла божественная литургия, которую возглавил архиепископ Юстиниан.

Священный праздник, который символизирует воссоединение Иисуса Христа с Богом, отмечают ежегодно на 40 день после Пасхи. По библейскому преданию, после воскрешения Иисус еще 40 дней являлся своим ученикам. В последний - он привел апостолов на гору в пригороде Иерусалима, где благословил их и вознесся на небеса. Спустя 10 дней на апостолов сошел Святой Дух в виде языков пламени и поручил проповедовать учение Иисуса по всему миру.

По словам Юстиниана, церковное предание легло в основу распространенных в России поминальных традиций, когда родственники чтят память усопшего на 40 день, в этот день его душа поднимается в небеса. То есть, жизнь человека не заканчивается с его смертью, а продолжается в вечном царствие.

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