В Калмыкии в рамках национального проекта «Развитие здравоохранения» в Приютненском районе должны в этом году ввести в строй фельдшерско- акушерский пункт

Наша творческая группа побывала сегодня в поселке Нарын, где и возводится новое медицинское учреждение. Ольга Эняева с подробностями.

В поселке Бурата фельдшерско-акушерский пункт функционирует чуть больше года. Все кабинеты оборудованы. Условия, по словам медперсонала, идеальные. Предусмотрены площадки для ожидания, раздевалка для персонала, отдельный кабинет для приема пациентов с ограниченными возможностями здоровья. Здание подключено к необходимым коммуникациям. Подается и холодная и горячая вода. В холодное время года тепло обеспечивается электрическими обогревателями, летом - предусмотрены сплит-системы.

Галина Кириенко фельдшер со стажем. Она и ведет прием больных и выезжает на дом к пациенту, причем, в любое время суток и в любую погоду. Кроме того, в графике - диспансеризация, профилактическая работа и многое другое.

Галина Павловна –пользуется огромным уважением у односельчан. «Мне повезло с пациентами», - говорит она о земляках. «Нам повезло с фельдшером», — отвечают буратинцы. Высокий профессионализм медика, ее гражданская ответственность за здоровье сельчан позволяет ФАПу быть на хорошем счету.

А вот работы по возведению ФАПа в поселке Нарын начались еще в апреле, тогда залили фундамент под будущий объект здравоохранения. Здание уже возведено.Сейчас рабочие заняты подготовкой водопроводной системы, после чего приступят к отделочным работам – внутренней облицовке, установке окон. Осенью медпункт планируют к сдаче.

По данным профильного министерства, до конца года в 6 муниципалитетах откроются десять фельдшерско-акушерских пунктов.Кроме того, в планах ввод трех врачебных амбулаторий в Городовиковском районе, и строительство поликлиники в райцентре.