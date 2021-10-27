В КалмГУ состоялся форум, собравший представителей ведущих центров страны

«Сетевое востоковедение: мир востока и восток в мире» - такова тема научного форума, который состоялся сегодня на площадке калмыцкого госуниверситета. 5-ая, юбилейная конференция, собрала ученых, представляющих ведущие научные центры Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Казани, Тюмени, Улан-Уде, Тывы, Якутии, а также стран ближнего и дальнего зарубежья. Какие вопросы обсудили представители научного сообщества и власти, и какие решения приняты по итогам форума, расскажет Герел Кикеева.